Tennis, presentato l’atteso appuntamento con il trofeo “Travelgate”

Si rinnova anche quest’anno, per i tennisti amatoriali, l’immancabile appuntamento con il trofeo Travelgate di doppio giallo, giunto quest’anno alla sua XXII edizione.

Quello del 2020 sarà un appuntamento votato al cambiamento e ricco di novità. Innanzitutto la data di svolgimento, non più a giugno, ma nel primo week-end di luglio.

Cambia pure la location: alla storica sede di Terrasini, sul mar Tirreno, subentra quest’anno quella di Brucoli sulla costa jonica. Ciò per far spazio all’altra importante novità di quest’anno che vedrà, oltre al tradizionale torneo di tennis, anche lo svolgimento del “I Torneo Travelgate” di padel, sempre con la formula del doppio giallo misto.

Saranno più di ottanta tra tennisti e padellisti che si daranno battaglia per tre giorni in riva allo Jonio, mentre i familiari dei forzati delle racchette potranno rilassarsi in piscina o in spiaggia. Il torneo è organizzato da Gero Bellavia, in collaborazione con il Circolo Tennis di Agrigento, mentre a curare l’organizzazione tecnica dei due tornei e la compilazione dei vari tabelloni sarà il giudice arbitro Salvo Di Benedetto.

Per partecipare alla tre giorni (3/5 luglio) di tennis, padel e relax a Brucoli ci si può rivolgere direttamente all’agenzia Travelgate, per competere in uno o entrambi i tornei o semplicemente per trascorrere un week-end all’insegna della tranquillità e del divertimento e assistere a delle partite tiratissime di ottimo livello.