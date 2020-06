Coronavirus, al via la “fase3”: riaprono cinema, discoteche e sale scommesse

Lunedì cadono altri divieti ed inizia la “Fase 3” del Coronavirus. Riaprono le discoteche, e i cinema. E ovunque spiagge libere. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza, con cui dà il via libera alla totalità delle attività tenute bloccate dall’emergenza sanitaria, incluse “sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, nonché le fiere e i congressi”, per le quali invece il governo Conte tiene ancora il freno, dando però la possibilità alle Regioni di derogare. Tornano, come in tutta Italia, cinema e spettacoli dal vivo.

Riaprono anche sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali, servizi di ristorazione, servizi alla persona e stabilimenti balneari e spiagge di libero accesso. Dovranno invece attendere ancora una settimana i servizi per l’infanzia e l’adolescenza, mentre gli sport di contatto potranno ripartire da sabato prossimo.

Per attraversare lo Stretto i pendolari dovranno ancora firmare un’autocertificazione, e nell’Isola resta inoltre l’obbligo della mascherina, se non si può garantire la distanza di sicurezza.