Agrigento, ladro ruba bicicletta lasciata vicino la spiaggia

Gli rubano la bicicletta mentre è in spiaggia a prendere il sole. E’ successo lungo il viale delle Dune a San Leone. Un giovane di Agrigento, aveva lasciato la bici, del valore di oltre 600 euro, a ridosso dell’arenile.

In pochi secondi un uomo se l’è portata via. Poco più tardi l’amara sorpresa. All’incredulo proprietario non è rimasto altro da fare che allertare il numero di emergenza. Sul posto la polizia. Sono state avviate le indagini.

Secondo i racconti di alcuni testimoni uno straniero sarebbe stato visto allontanarsi con la bici.