Agrigento, si scaglia contro i poliziotti: arrestato diciottenne

Fermato per un controllo stradale nel quartiere di Villaseta, ha reagito e s’è scagliato contro gli uomini in divisa. Un ragazzo appena 18enne, residente nel popoloso quartiere agrigentino, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a Pubblico ufficiale, dagli agenti della polizia Stradale di Agrigento. Due poliziotti, nella colluttazione, sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sono stati giudicati guaribili con una prognosi di sette giorni.

Il giovane è stato fermato, l’altra sera, mentre si trovava a bordo di uno scooter, risultato privo di assicurazione. E dagli accertamenti è risultato non avere mai conseguito la patente di guida. Sul posto sono intervenute altre due Volanti e una seconda pattuglia della Polstrada, perché un gruppo di giovani di Villaseta, si era radunato in strada, verosimilmente, per ostacolare l’arresto. La massiccia presenza di poliziotti ha evitato il peggio.

Il ragazzo in attesa della direttissima, che verosimilmente si terrà nelle prossime ore, su disposizione del sostituto procuratore di turno, Cecilia Baravelli, è stato posto agli arresti domiciliari.