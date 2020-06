On. Savarino, Ospedale di Ribera: il covid sarà occasione di rilancio

“L’Assessore Razza si è impegnato a trovare un modo per potenziare l’ospedale di Ribera, utilizzando i fondi stanziati per i Covid Ospital, così da mantenere il pronto soccorso e prevedendo anche il reparto di malattie infettive, che manca nella nostra provincia.”

Lo annuncia l’onorevole Savarino che prosegue,

“La prossima settimana l’on. La Rocca Ruvolo, convocherà la Commissione sanità per audire gli amministratori locali, i deputati della provincia e l’assessore per fare il punto della situazione e avviare così un percorso condiviso. Sono diversi e importanti i lavori che interesseranno quell’ospedale per renderlo covid ospital. Vediamo di trarre da una disgrazia come la pandemia, un’occasione di rilancio per la nostra ospedalità, sono certa che con il lavoro di squadra si otterranno i migliori risultati per il nostro territorio”

On.Giusi Savarino