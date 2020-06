“Ha maltrattato moglie e figli”, arrestato 47enne licatese

E’ accusato di aver maltrattato la moglie e i figli, ed aveva contravvenuto agli obblighi connessi alla misura della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, cui lo stesso risultava essere sottoposto con decreto del Tribunale di Agrigento del 2017, poi confermato dalla Corte di Appello di Palermo.

La polizia di Stato di Agrigento ha tratto in arresto A.S., 47 anni, licatese, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, poiché indagato per maltrattamento in famiglia.

Pertanto, l’Autorità giudiziaria, in considerazione della richiesta di applicazione di misura cautelare o di sicurezza avanzata dal Commissariato di Pubblica sicurezza di Licata, ha disposto la misura cautelare carcere, ritenendone sussistenti i presupposti. Dopo le formalità di rito il 47enne è stato associato presso la Casa circondariale di Agrigento.