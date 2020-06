Delia, La Regione Siciliana ha erogato il premio di 50.100,50, al Comune, per aver raggiunto la quota del 73,5% di raccolta differenziata

<<Il premio – ha commentato il sindaco Gianfilippo Bancheri – racconta la storia di un Comune pioniere nella raccolta differenziata e che si è distinto per aver affrontato con coraggio la sfida del cambiamento in materia di gestione dei rifiuti urbani. Ma è anche la storia di una comunità, quella deliana, che ha condiviso fin dall’inizio un progetto difficile, ambizioso e di civiltà. E’ il quarto riconoscimento consecutivo che riceviamo. Un risultato questo – ha aggiunto Bancheri – che ci rende orgogliosi. Siamo tra i pochi comuni della regione ad aver superato la soglia del 65%. Non è stato un percorso facile e non lo è tutt’ora. Ma questo non riduce il nostro impegno di sempre. La somma erogata dalla Regione oltre che essere un riconoscimento per il lavoro svolto è anche uno strumento di sostenibilità per l’ambiente e per il servizio, che da parte nostra non ci stancheremo di migliorare sempre di più>>.