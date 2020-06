Coronavirus, nuovo tampone positivo a Canicattì

“Mi è stata notificata pochi minuti fa, da parte dell’Asp di Agrigento, la conferma di un nuovo caso di positività nella nostra Città. Si tratta dell’unico caso riscontrato nella giornata odierna nel territorio della Regione Sicilia”. così il il sindaco Ettore Di Ventura.

“Il soggetto in questione – continua il primo cittadino -, che non presenta alcun sintomo riconducibile al Coronavirus, si è immediatamente messo a disposizione delle autorità sanitarie per i protocolli di rito. Questo caso è l’ennesima prova che il virus non è stato sconfitto”.

“Sapevamo infatti che si sarebbe potuto ripresentare. Le misure di distanziamento sociale e di prevenzione dovranno – conclude Di Ventura – accompagnare la nostra quotidianetà per altro tempo”.