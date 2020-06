Canicattì, Comitato 2021: richiesta riconfigurazione segnaletica orizzontale nella SS122 per Castrofilippo

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota pervenuta dal Comitato Civico 2021 di Canicattì ed indirizzata all’amministrazione comunale della stessa Città ed all’ANAS:

Questo Comitato Civico 2021 riceve numerosi segnalazioni relative alla segnaletica orizzontale ,linea continua, posta nella SS 122 verso Castrofilippo, che dal KM 30,500 si estende al KM 25,500. Risulta incredibile come i Cittadini che si recano giornalmente nelle loro abitazioni di campagna e nelle aziende che sono ubicate nel tratto di strada interessato, sono obbligati a fare inversione o nel Comune di Castrofilippo o nella rotatoria posta nei pressi del Centro Commerciale. Allungando il percorso stradale per circa dieci chilometri. Tale condizione oltre che di estremo disagio produce un aumento considerevole del tasso di inquinamento della Zona. Non si comprende come non si sia pensato di creare delle corsie centrali di preselezione a sinistra e a destra. Stigmatizziamo la totale assenza di intervento dell’Amministrazione Comunale che si è dimostrata incurante del disaggio prodotto ai Cittadini e al danno economico provocato alle numerose attività Commerciali , artigianali e agricole presenti nella zona. Pertanto questo Comitato Civico 2021 CHIEDE agli enti in indirizzo di attivarsi al fine di porre rimedio al problema evidenziato.