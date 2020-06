Canicattì, Borse di studio di € 250,00 per i maturandi che conseguiranno il massimo dei voti

L’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Angelo Cuva, informa che ieri è stata inviata una nota ai dirigenti scolastici del Liceo Foscolo e II.SS. Galilei di Canicattì con la quale si portavano a conoscenza di una interessante opportunità per i maturandi residenti nella città di Canicattì.

Nei giorni scorsi, Melany Mancuso, una studentessa dell’Università di Sassari, nata e vissuta nella vicina Delia, ci ha segnalato l’istituzione di borse di studio del valore di € 250,00 da destinare agli studenti che conseguiranno la maturità A.S. 2019/2020 col massimo dei voti.

La borsa di studio potrà essere utilizzata, attraverso l’apposita piattaforma WAUniversity, per materiali didattici digitali ovvero videolezioni, simulazioni, esercitazioni e sussidi digitali inediti mirati alla preparazione per i test di ammissione dell’ambito medico-sanitario.

Per ciascuna borsa sono previsti un eserciziario online di 8000 quiz inediti e commentati divisi per materia, argomento e livello di difficoltà; 8000 quiz degli anni precedenti; 25 simulazioni inedite e commentate; statistiche e graduatoria nazionale per monitorare i progressi; dispense studio, appunti, una guida al metodo di studio, 40 h di videocorso registrato per logica e materie scientifiche.

“Con l’approssimarsi degli esami di stato, in quest’anno scolastico così complesso e imprevedibile, colgo l’occasione per augurare a tutti i maturandi un grosso in bocca al lupo e auspico che siano in diversi a poter beneficiare di questa interessante opportunità”.