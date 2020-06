Agrigento, rubato scooter sotto casa del proprietario

All’Ufficio denunce della Questura si è recato un agrigentino, che ha denunciato il furto di un Piaggio Liberty, cc 125, avvenuto in via Demetra, dove lo stesso nelle ore precedenti, lo aveva posteggiato vicino la propria abitazione. E con l’avvio della stagione estiva tornano a colpire i ladri di mezzi a due ruote in territorio di Agrigento.

Nelle ore serali di domenica, a San Leone, ignoti malviventi si erano portati via uno scooterone, di proprietà di un altro agrigentino. Il mezzo si trovava parcheggiato lungo il viale delle Dune, a poche decine di metri da un noto chiosco sulla spiaggia sanleonina.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno avviato le indagini.