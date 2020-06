Agrigento, il consigliere Vullo segnala all’amministrazione un incrocio pericoloso in zona Fontanelle: “Si intervenga per evitare incidenti”

Marco Vullo,consigliere comunale di opposizione ad Agrigento,segnala con tanto di documentazione foto all’amministrazione Firetto e all’Assessore al ramo Hamel e agli uffici competenti,di intervenire con celerità per rimuovere le erbacce all’altezza dell’incrocio di Contrada Minaga a San Giusippuzzu,a ridosso dell’Ospedale Consolida di contrada San Benedetto perchè sono di nocumento e pericolo per gli automobilisti che vi transitano quotidianamente.

“Ho constatato di persona che l’incrocio è particolarmente pericoloso a causa delle erbacce per chi si immette nella strada principale.Purtroppo svoltando a sinistra l’automobilista si ritrova in zona Ospedale e nella cosiddetta Area ex Asi e può subire un pericolo de facto.

Sollecito quindi l’Amministrazione comunale ad intervenire prontamente con la pulizia e la scerbatura dell’area al fine di riportare l’arteria a una condizione di massima sicurezza e di decoro per i cittadini che sfruttano questa strada che tra l’altro è molto movimentata e trafficata per la presenza della struttura ospedaliera.”