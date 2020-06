Agrigento, con il motorino sbattono contro palo: ferite due ragazze

Due ragazze di 16 anni di Agrigento sono rimaste ferite, una delle quali, ha riportato un trauma cranico-frontale, in un incidente stradale. Con uno scooter, sono finite contro un palo della segnaletica stradale, e lo hanno abbattuto.

Entrambe in ambulanza sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. L’incidente stradale si è verificata, l’altra sera, in piazzale Aldo Moro, nei pressi del Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento.

Le due giovani, viaggiavano a bordo di uno scooter Piaggio Liberty. Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro il palo della segnaletica e lo hanno abbattuto.

Le ragazze sono state sbalzate dalla sella, e sono finite a terra. Una delle due, in particolare, ha sbattuto la testa contro il palo. Per fortuna indossava il casco salvavita, che le ha evitato conseguenze ancora più gravi.