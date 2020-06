Sciacca. Tornate in città nonostante divieto, denunciate due donne

Nonostante nel 2018 fossero state raggiunte dalla misura di prevenzione del rimpatrio con l’applicazione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Agrigento, con il quale era stato fatto divieto di ritornare per tre anni nel comune di Sciacca, erano alloggiate presso un Bed and Breakfast saccense.

Si tratta di due cittadine della Romania. La scoperta dopo una serie di accertamenti, precisamente dal controllo applicazione “alloggiati”. Entrambe sono state denunciate, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per inosservanza del foglio di via obbligatorio.