Questura di Agrigento, si è insediato il nuovo Vicario

Si è insediato oggi il nuovo vicario della Questura di Agrigento. Si tratta del primo dirigente Egidio Di Giannatonio, che per anni è stato dirigente della Digos di Palermo. Ha preso il posto di Giuseppe Felice Peritore, trasferito a Roma.

“Non possiamo certamente celare la nostra emozione nel salutare con affetto e stima l’ex Vicario della Questura di Agrigento Giuseppe Felice Peritore, che ha trascorso con gli uomini e le donne di questa città poco meno di sei anni svolgendo la funzione di Vicario dei vari Questori che nel frattempo si sono alternati ad Agrigento, cogliendo con il giusto equilibrio le nostre molteplici segnalazioni a favore del personale”, si legge in un comunicato del sindacato Movimento dei poliziotti democratici e riformisti.

“Tra i tanti incarichi ricoperti, gli è sempre stata affidata la delega ai rapporti sindacali con le organizzazioni sindacali della polizia di Stato, segno inequivocabile di uomo equilibrato e corretto.

Un uomo, un alto dirigente della polizia di Stato che ha saputo confrontarsi con rispetto e lealtà con la nostra Organizzazione Sindacale, che, come è noto, rappresenta un elevato numero di iscritti in questa provincia, e di riflesso ha la costante esigenza di confrontarsi con l’Amministrazione Locale per la risoluzione delle numerose tematiche del personale che di volta in volta si presentavano”.

“Auguriamo il nostro sincero e caloroso benvenuto ad Egidio Di Giannantonio neo Vicario del Questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci – ha detto il segretario generale e provinciale di Mp Alfonso Imbrò -. Non abbiamo alcuna certezza se a Di Giannantonio verrà affidata la delega ai rapporti sindacali, certamente, aldilà delle specifiche deleghe, il nostro auspicio è sempre per un sereno e leale, nonché proficuo confronto, considerate le numerose ed in certi momenti drammatiche situazioni lavorative che le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Agrigento, in passato hanno dovuto affrontare in un territorio particolarmente difficoltoso e variegato quale è quello di Agrigento”.