Agrigento, contromano provoca incidente. Caccia a pirata della strada

Il conducente di un’auto ha imboccato contromano la strada, e dopo aver impattato contro un’utilitaria, che procedeva nel regolare senso di marcia, è fuggito velocemente, omettendo di prestare soccorso. Nessun ferito grave. Per fortuna. Il pirata della strada è attualmente ricercato. E’ successo, ieri notte, nei pressi della rotatoria “degli Scrittori”, lungo la strada statale 640.

L’ignoto automobilista al volante di un’autovettura, arrivando dalla via ex Nuova Favara, da li a poco, dalla rotatoria di “San Pietro”, meglio nota degli “Scrittori” si è immesso per la 640, percorrendo l’arteria in direzione del luogo dove è collocato l’autovelox. Si è ritrovato in contromano sulla statale, inevitabile, l’urto con una Fiat Punto. La persona alla guida, invece, di arrestare la marcia, forse perché ha capito di averla fatta grossa, ha preferito fuggire via, per evitare tutte le conseguenze del caso.

Per gli occupanti della Punto qualche lieve ferita, ma anche la consapevolezza di averla scampata grossa. Sul posto si sono portati i carabinieri del nucleo Radiomobile, i quali, hanno effettuato i rilievi, ed avviato le indagini per risalire all’auto pirata.