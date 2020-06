Coronavirus in Sicilia. Un nuovo caso in più, e c’è un morto

Un nuovo caso di Coronavirus in Sicilia su 1553 tamponi effettuati. I test risultati positivi dall’inizio della pandemia salgono così a 3.451 (per complessivi 164.985 tamponi). Calano però le persone attualmente contagiate che passano dalle 866 di ieri alle 862 di oggi. Sono questi i dati diffusi dalla Protezione civile nazionale.

In ospedale ad oggi ci sono 49 persone (ieri erano 54 persone), e di questi 7 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 813 persone.

Il numero dei guariti è salito a 2312 (5 in più rispetto a ieri). Purtroppo c’è stato un morto e il numero complessivo delle vittime è di 277.