Agrigento, fuga dal centro di accoglienza: migranti assaltano forze dell’ordine

Una ventina di migranti ha messo in atto una fuga dal centro di accoglienza per quarantena, lungo il viale Cannatello. Erano da poco trascorse le 22. Alcuni migranti, per cercare di allontanarsi dalla zona, si sono scontrati con le forze dell’ordine presenti a vigilare all’esterno della struttura.

Un gruppetto, alla fine, è riuscito a scappare. Scattato l’allarme sul posto sono accorse diverse pattuglie di polizia di Stato e carabinieri. Gli uomini in divisa hanno perlustrato in lungo e in largo la zona, e il Villaggio Mosè.

Alcuni migranti sono stati rintracciati e riportati nel centro. Altri si sono nascosti e hanno fatto perdere le proprie tracce.