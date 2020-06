Canicattì, sostegno alle imprese di pubblico esercizio: esenzione pagamento TOSAP

Il sindaco Ettore Di Ventura informa che, con deliberazione di G.M. n°. 99 del 4 giugno 2020, è stato recepito l’art.181 del Decreto Rilancio (D.L. n.34/2020) che prevede un sostegno alle imprese di pubblico esercizio attraverso l’esenzione del pagamento della TOSAP dal 1° maggio al 31 ottobre c.a.

Si tratta di una disposizione di natura eccezionale e temporanea finalizzata a favorire la ripresa delle attività economiche sospese dai DPCM emanati per l’emergenza COVID 19.

Destinatari dell’esonero della TOSAP sono gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); gli esercizi per la somministrazione di bevande, dolciumi, prodotti gastronomici (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili); gli esercizi in cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, locali notturni e similari.

Prevista, inoltre, l’opportunità di ampliamento per le superfici già concesse, sempre per lo stesso periodo transitorio che va dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, proprio per poter attuare le norme di distanziamento sociale imposte dalla legge.

Al fine di essere autorizzati al suddetto ampliamento di superficie, è stata predisposta un “procedura speciale” che consiste nell’invio di una semplice domanda da inoltrare in via telematica all’ufficio SUAP dell’Ente all’indirizzo suapcanicatti@pec.comune.canicatti.ag.it Alla domanda andrà allegata la planimetria e non si applicherà l’imposta di bollo.