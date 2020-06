Delia, ordinanza del Sindaco Bancheri, Riapertura totale del cimitero comunale

<<E’ una decisione doverosa nei confronti dei cittadini che da mesi non hanno potuto accedere al cimitero per fare visita ai loro defunti – ha detto Gianfilippo Bancheri. Come sempre abbiamo confidato nella loro responsabilità e nel loro senso civico. Naturalmente la riapertura totale è consentita nel rispetto delle misure anti contagio e di sicurezza e cioè con l’uso obbligatorio di mascherine e il divieto di assembramento per i visitatori. Si tratta di un passo importante per un ritorno alla normalità di cui tutti abbiamo ormai bisogno ancorchè nel segno della cautela e della prudenza».

L’accesso al pubblico, dal prossimo 15 Giugno, sarà consentito dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 da lunedì a sabato, mentre la domenica e nei giorni festivi l’apertura è prevista dalle 8,30 alle 11,30,

Per accedere al camposanto sarà obbligatorio l’uso delle mascherine. Permane il divieto di assembramento.

Gli accessi saranno controllati dal personale in servizio mentre. L’ufficio tecnico comunale, la polizia municipale, il coadiutore sanitario Igiene Pubblica di Delia, le Forze dell’Ordine, il custode del cimitero comunale, sono incaricati, ciascuno per la parte che gli compete, di fare rispettare l’ordinanza sindacale