Non si segnalano nuovi contagi, oggi, giovedì 4 giugno, così come informa la Regione Siciliana. Dai 2.995 tamponi effettuati, infatti, risultano zero nuovi positivi, le persone contagiate sono 25 in meno rispetto a ieri, quelle guarite 24. Ma c’è un decesso.

Degli attuali 879 positivi, 63 pazienti sono ricoverati, quattro in meno rispetto a ieri, di cui 6 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, mentre 816 (21 in meno) sono in isolamento domiciliare.