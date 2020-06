Confcommercio, mercato di Canicattì: “Quando prevale il buonsenso, si trovano le giuste soluzioni anche ai problemi più complicati”

«Quando prevale il buonsenso e lo spirito di collaborazione, si trovano le giuste soluzioni anche ai problemi più complicati». È questo il primo commento del Presidente della FIVA Confcommercio Enna Filippo Villareale all’indomani del primo giorno di ripresa del mercato settimanale di Canicattì: «Far ripartire il mercato dopo la lunga pausa causata dalla pandemia, nel rispetto delle prescrizioni e del distanziamento sociale, sembrava complicato. Ma è bastato un incontro con l’Amministrazione comunale per dissolvere ogni dubbio e per consentire agli operatori commerciali di riprendere la loro attività. Il Sindaco e il suo Assessore hanno ascoltato le nostre richieste ed hanno immediatamente attivato le procedure per riaprire il mercato nella sua interezza, con le prescrizioni e le modifiche da noi suggerite. Ringraziamo il Sindaco e l’Amministrazione comunale per aver dimostrato la loro disponibilità al dialogo e per aver fatto prevalere il buonsenso. Riprendere il lavoro dopo lunghe settimane di fermo obbligato è stato gratificante e lascia sperare che questo terribile periodo possa essere presto dimenticato e si possa tornare alla normalità, pur mantenendo atteggiamenti di grande prudenza e cautela. Un ringraziamento particolare intendo farlo al collega Filippo Salvia, nostro delegato nell’area dell’agrigentino, che si è dimostrato un uomo di grande equilibrio e di spiccate qualità di mediazione. Grazie al suo impegno siamo riusciti a trovare un punto d’intesa con l’amministrazione comunale e finalmente siamo riusciti a far ripartire il mercato nelle migliori condizioni possibili. Questo deve essere lo spirito del sindacato, al servizio della categoria in una posizione di equilibrio e mediazione.