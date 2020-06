Canicattì, Comitato 2021, amministrazione di benefattori, richiesta intervento per la diminuzione delle tariffe della fornitura di acqua potabile

Riceviamo e pubblichiamo integralmente quanto pervenutoci dal Comitato Civico 2021 di Canicattì:

Comitato Civico 2021

comitatocivico2021@pec.it

Via De Sica,11

Canicattì Canicattì 03/06/2020

OGGETTO: AMMINISTRAZIONE DI BENEFATTORI-RICHIESTA INTERVENTO PER LA DIMINUZIONE DELLE TARIFFE DELLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Sindaco

Assessore Lavori Pubblici

Presidente del Consiglio Comunale

Segretario Generale

C/o Comune di Canicattì

E, p.c. ATO IDRICO AGRIGENTO

info@atoidricoag9.it

A tutta la stampa

Un’AMMINISTRAZIONE DI BENEFATTORI , nel tempo del coronavirus molti componenti dell’amministrazione Comunale, e per di più il Sindaco Di Ventura , si sono fatti fotografare come eroi quando distribuivano beni di prima necessità o materiale informatico o buoni per l’acquisto di generi alimentari, ebbene precisare, come direbbe il Commissario Montalbano, che tutto ciò che è stato distribuito è stato assegnato dallo Stato e dalla Regione, NULLA è uscito dalle casse Comunali e dalle tasche degli amministratori , che hanno regolarmente continuato ad incassare lo stipendio di assessore senza rinunciare a nulla.

E’ avvilente pensare che si possa speculare sulla povertà e sui bisogni dei Cittadini, farsi fotografare mentre si consegna un tablet a un bambino, peraltro reso disponibile dallo stato, è estremamente imbarazzante.

Quindi finita la passerella , nessuno si è occupato di un problema serio quale quello del consumo di acqua potabile.

Non vi sono dubbi sul fatto che lo stazionamento forzato a casa ha comportato un aumento del consumo di acqua, si stima un consumo medio di litri 450 a persona giornaliero a fronte del normale consumo di litri 220 . Tale aumento non è indifferente infatti comporterà un aumento tariffario per fascia , si passerà dalla prima fascia che ha un costo di € 0,5442 alla quarta fascia € 2,6024, con un conseguente notevole aumento del costo, conseguentemente aumenteranno anche i costi di fognatura e depurazione.

Quindi la bolletta, per la normale famiglia, relativamente al primo semestre 2020 ,passerà dal normale costo di circa € 200,00 a probabile costo di circa € 500,00.

Pertanto questo Comitato Civico 2021 CHIEDE all’Amministrazione Comunale di farsi carico di intervenire , con urgenza, presso l’ATO idrico in modo da contrattare e ottenere un eventuale bonus per fare rimanere invariate le tariffe.

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina