Cambio al vertice della Catanzaro Costruzioni, l’avvocato Giuseppe Panebianco nuovo amministratore

Lorenzo Catanzaro, amministratore unico, nonché fondatore della società Catanzaro Costruzioni, ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni.

“Una scelta – ha dichiarato Lorenzo Catanzaro – compiuta per il bene dell’azienda, a partire dai suoi lavoratori, che non meritano in nessun modo di vivere situazioni di incertezza e preoccupazioni derivanti dalle polemiche causate dalle illazioni da parte di privati controinteressati.

Polemiche e attacchi strumentali destituiti di ogni fondamento che non trovano corrispondenza con l’operato della società in tutti suoi anni di attività”.

La Società e tutti i dipendenti hanno espresso a Lorenzo Catanzaro il ringraziamento per il cammino percorso e per il decisivo contributo dato in tutti questi anni alla crescita dell’azienda, e allo sviluppo di una realtà industriale alla quale resterà di certo sempre legato.

L’Assemblea della Catanzaro Costruzioni, che gestisce la discarica di Siculiana, nel prendere atto delle dimissioni, ha deciso di affidare la società all’avvocato Giuseppe Panebianco, manager di riconosciuta esperienza nel settore, alla cui autonomia ed indipendenza è stato affidato il pieno sviluppo dei programmi che comportano investimenti e conseguenti assunzioni di personale.