Agrigento, sbaglia auto e rompe vetro: donna chiama la polizia

Ubriaco ha sbagliato automobile, e non riuscendo ad aprire le portiere con il telecomando, ha mandato in frantumi uno dei vetri, e ha caricato tutta la spesa fatta.

Ad accorgersi dell’uomo, che stava per entrare nell’abitacolo, la proprietaria dell’autovettura. Una donna che pensando ad un furto ha chiamato la polizia.

E’ successo nel piazzale del supermercato “Eurospin” di Villaseta. Il protagonista della vicenda, un 40enne di Agrigento, aveva sbagliato vettura.

La sua, stesso modello e colore, una Peugeot, era parcheggiata poco distante. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno raccolto i racconti dei due. La donna è stata invitata a sporgere denuncia per danneggiamento.