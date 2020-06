Campobello, brucia tetto abitazione: momenti di paura per una famiglia

Momenti di paura si sono vissuti, ieri notte, all’interno di un’abitazione, al terzo piano di una palazzina, nel centro abitato di Campobello di Licata. E’ andato in fiamme il tetto di una casa, realizzato con delle travi in legno.

Per fortuna i proprietari attirati da un forte odore di bruciato si sono accorti del rogo. Il fumo aveva già invaso alcuni ambienti dell’immobile. Dopo aver dato l’allarme, si sono messi in salvo.

È successo verso le 2:30. In pochi attimi sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che hanno dovuto lavorare oltre tre ore prima di avere ragione sulle fiamme, per poi procedere alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Si sono registrati diversi danni materiali: una parte del tetto è rimasta carbonizzata, e devastati dal fuoco arredi e altri oggetti. L’incendio, da quello che hanno accertato i pompieri, sarebbe divampato dalla canna fumaria del forno.