Naro, ordinanza del Sindaco Brandara, vietato gettare per terra mozziconi, cartacce, gratta e vinci e chewing gum

Il provvedimento è stato firmato per ragioni di salute e decoro.

Un gesto di civiltà, per contribuire a tenere pulite le strade e ad evitare forme di inquinamento. L ’ordinanza vieta l’abbandono al suolo di mozziconi di sigaretta, ma pure di fazzolettini di carta, gomme da masticare, scontrini e biglietti gratta e vinci. Il tutto a tutela della pulizia e del decoro urbano negli spazi pubblici. Con lo stesso provvedimento, inoltre, i titolari di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, chioschi), tabaccherie, centri scommesse, banche e uffici postali, sono stati invitati a collocare, negli spazi esterni adiacenti ai propri locali, appositi contenitori-portacenere per il deposito dei rifiuti di prodotto da fumo.

DICHIARAZIONE DEL SINDACO

« Aneliamo tutti a vivere in una una città più decorosa e pulita e salubre. Cominciamo con i piccoli gesti. Con la collaborazione di cittadini e commercianti, certamente raggiungeremo l’obiettivo. Mai più strade, piazze e soprattutto adiacenze di esercizi commerciali, banche, uffici etc , invase da pezzetti di carta, gomme da masticare e cicche di sigarette. Oltre il decoro se ne avvantaggera’ l’ambiente e la salute dei cittadini, considerato che i mozziconi

di sigaretta sono assimilabili ai rifiuti tossici per l’ambiente e la salute. I mozziconi di sigaretta, gettati via dai fumatori sono tanto inquinanti e pericolosi per l’ambiente e per la salute quanto i rifiuti industriali.

Nei mesi prossimi, anche il Comune implementerà la posa di ceneriere, così come già collocate nella piazza Garibaldi.