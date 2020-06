Coronavirus, 4 casi positivi all’ospedale di Licata. Si aspetta esito secondo tampone

Quattro sanitari dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata sarebbero risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di un medico e tre infermieri, sottoposti a tampone alcune settimane fa, e con loro tutti gli altri dipendenti di strutture ospedaliere e sanitarie. I nuovi contagiati sono asintomatici e stanno bene.

Nelle prossime ore, saranno sottoposti ad un secondo tampone, per capire se si tratta o meno di false positività, come era già accaduto per quattro operatori sanitari dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, in un primo momento risultati positivi, e poi la positività smentita dal secondo test, che hanno dato esito negativo.

Intanto è stata avviata la prassi con l’isolamento dei quattro operatori sanitari.