Agrigento. Bastonata, schiaffo e pedata a 50enne: denunciati padre e figlio

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, diretti dal commissario capo Francesco Sammartino, al termine di alcune indagini, hanno identificato, e rintracciato gli autori che hanno picchiato un 50enne agrigentino, dalle parti della chiesa di San Giuseppe, precisamente in via Atenea, a pochi passi dal Municipio.

Si tratta di padre e figlio, rispettivamente di 52 anni e 20 anni, di Agrigento, denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di lesioni personali aggravate in concorso.

Il 50enne è stato colpito con una bastonata, schiaffeggiato e colpito con una pedata.

Determinante per l’attività investigativa, così da risalire ai responsabili, è stata l’acquisizione di un filmato girato con un telefono cellulare, dove viene ripresa l’aggressione. Quel video pubblicato sui social aveva scatenato proteste, e polemiche.