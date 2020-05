Coronavirus, nuovo caso a Campobello di Licata. In Sicilia i contagiati scendono a 999

Dopo due giorni senza decessi in Sicilia, si registra una nuova vittima, ma in compenso sono solo 2 i nuovi positivi emersi dai 2.892 tamponi delle ultime 24 ore, e il numero delle persone attualmente contagiate da Coronavirus in Sicilia scende sotto quota mille: sono 999 (138 in meno di ieri).

Uno dei due nuovi positivi a Campobello di Licata. La persona sta bene, non presenta sintomi gravi.”Posso garantirvi che sta osservando, ed ha osservato, tutte le indicazioni di sicurezza, pertanto non c’è alcuna ragione di temere che si crei un focolaio di contagi, e la situazione è ragionevolmente sotto controllo”, ha detto il sindaco Giovanni Picone

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, sabato 30 maggio, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 148.871 (+2.892 rispetto a ieri), su 127.725 persone: di queste sono risultate positive 3.442 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 999 (-138), 2.170 sono guarite (+139) e 273 decedute (+1).

Degli attuali 999 positivi, 74 pazienti sono ricoverati – di cui 7 in terapia intensiva – mentre 925 sono in isolamento domiciliare.