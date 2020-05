Agrigento, sottratti soldi dalle carte di credito di due uomini e una donna

Cento euro sottratti dalla sua carta credito di un uomo di Agrigento, 70 euro dalla carta di una donna, anche lei agrigentina. E un altro cittadino di Agrigento, invece, ha visto su un sito di annunci un telefonino in offerta a 2 euro, apparecchio comprato e mai arrivato a destinazione, e da quel momento in poi sulla sua carta Postapay sono stati effettuati ben 5 prelievi per oltre 350 euro.

Frodi e truffe via web, con un lungo elenco di vittime. Addirittura i casi raddoppiate in questo periodo di emergenza sanitaria del Coronavirus.

I tre dopo l’amara scoperta si sono presentati all’Ufficio denunce della Questura di Agrigento, che si trova alla caserma “Anghelone”. I poliziotti della sezione Volanti hanno raccolto le denunce, tutte a carico di ignoti, e le hanno già trasmesse ai loro colleghi della polizia Postale.