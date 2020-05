Coronavirus, su 2.613 tamponi 5 nuovi positivi. E 116 guariti in più

In un giorno 116 pazienti guariti e solo 83 persone ancora ricoverate. Ma su 2.613 nuovi tamponi risultano 5 contagiati in più, mentre si registra una nuova vittima. Sono questi i dati del bollettino della Regione sui casi di Coronavirus che quindi si mantengono stabili con numeri al momento incoraggianti.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (mercoledì 27 maggio) così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 140.295 (+2.613 rispetto a ieri), su 122.130 persone: di queste sono risultate positive 3.435 (+5), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.318 (-112), 1.845 sono guarite (+116) e 272 decedute (+1).

Degli attuali 1.318 positivi, 83 pazienti sono ricoverati – di cui 10 in terapia intensiva – mentre 1.235 sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 18 (3, 144, 11); Catania, 579 (28, 395, 98); Enna, 27 (4, 366, 29); Messina, 284 (27, 223, 57); Palermo, 319 (18, 222, 35); Ragusa, 18 (0, 72, 7); Siracusa, 21 (3, 201, 29); Trapani, 14 (0, 120, 5)