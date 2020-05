Coronavirus, confini chiusi: blocco in Sicilia fino al 7 giugno

Per ripartire davvero bisognerà aspettare almeno l’8 giugno. Ormai accantonata l’ipotesi della patente sanitaria: quando si ripartirà, dunque, per entrare in Sicilia sarà necessario registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it e tenere sotto controllo gli eventuali sintomi, ma niente test sierologici o tamponi.

L’8 giugno quindi la riapertura dei confini regionali. Il governatore Nello Musumeci, che ragiona anche sulla possibilità di mantenere l’obbligo di quarantena per una settimana ancora. L’ordinanza del presidente scade il 7 giugno e questo consente di avere cinque giorni in più per valutare la situazione epidemiologica.

Di certo saranno determinanti i dati del contagio. I bollettini degli ultimi giorni, con un numero estremamente contenuto di nuovi casi, sono stati accolti con soddisfazione. La riapertura è iniziata il 18 maggio e la latenza dura 14 giorni. Per questo si ipotizza il prolungamento della quarantena, mantenendo l’obbligo di isolamento si blocca di fatto il turismo, in attesa di capire come partire.