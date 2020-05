Agrigento, lite fra giovani in piazza Giglia: finanzieri identificano i protagonisti

Non solo assembramenti lo scorso fine settimana a San Leone. Una accesa discussione, ben presto si e trasformata in una lite. Protagonisti due ragazzi, poco più che ventenni, di Agrigento.

E’ successo l’altra sera nei pressi di piazzale Giglia. Nella baruffa coinvolte anche due ragazze. Qualcuno preoccupato ha chiamato a gran voce alcuni militari della Guardia di finanza, in servizio nella zona per far rispettare le prescrizioni dei decreti governativi sul Covid.

I protagonisti, alla vista degli uomini in divisa, si sono fermati, anche se hanno continuato ad offendersi reciprocamente. I finanziari hanno raccolto i racconti dei quattro giovani.