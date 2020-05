Agrigento, danneggiate tre auto in zone diverse della città

In alcune strade di Agrigento i proprietari di due Suv e un’automobile, hanno fatto l’amara sorpresa di ritrovare i propri veicoli danneggiati. E’ successo durante le ore notturne. Ignoti individui, utilizzando un oggetto appuntito hanno provocato profonde rigature e graffi sulla carrozzeria, soprattutto, dalle parti delle portiere laterali.

Ad essere state prese di mira due Suv: Nissan Qashqai e Kia, di proprietà di due uomini di Agrigento, e una Volkswagen Golf appartenente ad una donna, anche lei agrigentina. Teatro dei fatti le via Piersanti Mattarella, Garibaldini e Gioeni.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento per i sopralluoghi di rito. Gli investigatori hanno prontamente raccolto le denunce, ed hanno avviato le indagini, anche per capire se l’autore (o gli autori) abbiano agito a scopo per il solo gusto di danneggiare, o se dietro all’episodio ci possa essere dell’altro.