Agrigento, fermato per un controllo va in escandescenze: arrestato

Fermato per un controllo in via Atenea è andato in escandescenze. Protagonista un giovane gambiano, domiciliato ad Agrigento.

E’ stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale. Tutto quanto sabato pomeriggio. I militari hanno notato il giovane in atteggiamento sospetto.

Quindi lo hanno fermato, invitandolo ad esibire i documenti di riconoscimento. Il gambiano è andato su tutte le furie, opponendo resistenza. I carabinieri lo hanno fermato e portato in caserma, in stato d’arresto,