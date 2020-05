Agrigento, ex coniugi litigano per il figlioletto: polizia riporta la calma

Una donna si è rifiutata di far vedere il figlio all’ex marito, perché a suo dire aveva la febbre. L’ennesimo litigio tra ex coniugi si è verificato nel centro abitato di Agrigento. ù

L’uomo pretendeva di incontrare il figlio piccolo, così come stabilito dal giudice del Tribunale di Agrigento. La donna non ha voluto sentire ragioni di aprire la porta. Sono volate parole grosse, e insulti.

Sul posto i poliziotti della sezione Volanti della Questura, che senza non poche difficoltà hanno riportato la calma. Non sarebbe la prima volta che gli agenti accorrono, nello stesso stabile, per evitare il peggio.