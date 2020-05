Agrigento, erano sbarcati nei giorni scorsi: arrestati nove tunisini

Gli agenti della squadra Mobile di Agrigento, diretti dal dirigente Giovanni Monardi, hanno arrestato 9 tunisini sbarcati nei giorni scorsi sulle coste agrigentine. Nello specifico 6 di essi sono stati arrestati per aver fatto reingresso illegale nel territorio dello Stato Italiano dopo che erano stati espulsi con provvedimento del Prefetto.

Due di loro, peraltro, dovevano scontare delle condanne per reati precedentemente commessi in Italia. Uno dei due, in particolare, si era già reso artefice in Italia di diversi e gravi reati, quali rapina e lesioni aggravate. Altri due nordafricani sono stati, invece, arrestati per essere tornati in Italia dopo essere stati respinti con un provvedimento del Questore.

Un altro ancora è finito in manette perché gravato da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, avendo riportato e dovendo espiare in Italia la condanna per i reati di incendio, lesioni aggravate e violenza privata.