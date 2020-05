Un incendio di origine sconosciuta ha devastato un ciclomotore parcheggiato in via Federico Fellini, nell’abitato di Porto Empedocle. E’ successo in pieno giorno.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno spento le fiamme.

Sulle cause del rogo sono in corso indagini.