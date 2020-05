L’agrigentino Carlo Mossuto dirigerà il Commissariato di Marsala

Dopo la promozione a Primo Dirigente della polizia di Stato, Carlo Mossuto, per diversi anni Capo di Gabinetto della Questura di Agrigento, è stato trasferito, e da giugno dirigerà il Commissariato di Marsala. Un riconoscimento alla brillante carriera di Mossuto.

Nei tanti anni trascorsi nell’Agrigentino è stato un funzionario molto serio, capace e sensibile alle istanze dei cittadini. Tanti i successi investigativi. Una esperienza importantissima prima maturata sul fronte del Commissariato di Licata, una terra particolarmente complessa. Su Licata ha fatto un buon lavoro sia in materia di prevenzione che per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ma anche in materia di polizia giudiziaria sono state fatte importanti indagini che hanno consentito di disarticolare la cosca mafiosa locale.

Fra le tante, delicatissime, inchieste portate avanti il neo Primo Dirigente verrà ricordato anche per l’operazione “La carica delle 104”, sviluppata quando era a capo della Digos, e prima ancora per l’inchiesta “Self Service”, che hanno consentito di far emergere sistemi di malaffare diffuso nella Pubblica Amministrazione e nel mondo della sanità agrigentina.