Coronavirus, decine di persone sottoposte a tampone nell’area esterna ospedale

Ancora decine di persone si sono sottoposte al tampone nell’area esterna dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Nelle ultime settimane non si registrano nuovi contagi, ma ancora oggi in tanti fanno richiesta di sottoporsi al tampone, per spazzare via ogni minimo dubbio. Per chi fa richiesta del test ci sono le due tende, collocate davanti l’ingresso del Pronto soccorso e del parcheggio centrale del nosocomio di contrada “Consolida”.

Negli ultimi giorni oltre 50 persone si sono messe in fila, all’interno dell’abitacolo delle proprie auto, in attesa che arrivasse il proprio turno. Tutte, con indosso mascherina e guanti. Una equipe di medici e infermieri, con tutte le protezioni e precauzioni del caso, ha effettuato i tamponi a uomini e donne, soprattutto di Agrigento e Favara. Tra queste anche qualcuno che avrebbe avuto contatti con persone risultate positive.