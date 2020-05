Canicattì, evade dai domiciliari nonostate braccialetto: arrestato 20enne

Nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, è evaso dalla propria abitazione. A notarlo in giro per le strade di Canicattì sono stati i poliziotti del locale Commissariato. Le manette ai polsi sono scattate per Gennaro Simone, ventenne.

Tutto quanto sabato sera. Il 20enne alla vista degli uomini in divisa si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce tra i vicoli. Gli agenti lo hanno rintracciato poco più tardi. L’uomo è stato arrestato e deve rispondere dei reati di evasione e resistenza al pubblico ufficiale.