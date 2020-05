UFFICIALE – Proposta la cristallizzazione della classifica in Serie D. In C le prime 9 e retrocesse le ultime 4. Ora tocca al Consiglio Federale

Adesso è ufficiale: il Consiglio della Lnd ha deciso per la cristallizzazione dell’attuale classifica di Serie D, con le prime dei 9 gironi che saranno promosse in serie C e le ultime 4 retrocesse in Eccellenza. L’ultima parola, però, spetterà al Consiglio Federale, ma si tratta di pura formalità.

Le parole di Sibilia.

“Abbiamo agito con la massima accortezza e nel rispetto delle linee indicate dal Consiglio Federale in ordine a promozioni e retrocessioni in Serie D – ha commentato il numero uno della Lega Nazionale DilettantiCosimo Sibilia – consapevoli che non fosse affatto semplice affrontare la situazione tenendo conto delle peculiarità verificatesi. Ritengo sia stato fatto un lavoro scrupoloso, confortato dall’unanimità del voto in Consiglio Direttivo e guidato dal principio del merito sportivo, al quale la LND si è sempre attenuta. Credo ci siano le condizioni, anche nell’ottica della sempre più auspicata riforma del sistema calcistico italiano, di poter successivamente andare a soddisfare le ambizioni di chi avrà i requisiti oggettivi per nutrirle. Ora attendiamo il pronunciamento del massimo organismo della FIGC sulle nostre proposte. Poi finalmente potremo cominciare a pensare alla nuova stagione, con l’augurio di ripartire più forti e decisi di prima”.

Secondo alcune indiscrezioni il Consiglio Federale si svolgerà il prossimo 3 giugno.

