Coronavirus, mai così pochi nuovi positivi: quattro su oltre 2mila tamponi

Calano gli attuali contagiati, i ricoverati sono 113 (cinque in meno) solo 10 in terapia intensiva. Soltanto quattro nuovi contagiati su 2.083 tamponi effettuati nelle ultime 24 con una percentuale di pazienti contagiati rispetto ai test effettuati che rimane allo 0,1 per cento come ieri.

Ma soprattutto per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi legati al Coronavirus con i guariti che continuano a crescere tanto da lasciare ricoverati negli ospedali dell’isola 113 pazienti dei quali solo dieci in terapia intensiva.

I tamponi

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 15 di oggi (venerdì 22 maggio) così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 129.431 (+2.083 rispetto a ieri), su 114.230 persone: di queste sono risultate positive 3.421 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.519 (-3), 1.634 sono guarite (+7) e 268 decedute (0).

Degli attuali 1.519 positivi, 113 pazienti (-5) sono ricoverati – di cui 10 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.406 (+2) sono in isolamento domiciliare.