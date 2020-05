Coronavirus, 6 nuovi positivi su 3775 tamponi, contagiati in calo e nessun morto

Confortanti i dati del bollettino sul contagio da Coronavirus in Sicilia, e per il secondo giorno consecutivo non si sono registrati nuovi decessi. Le 1522 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 11 in terapia intensiva, 107 ricoverati con sintomi, 1404 in isolamento domiciliare.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (giovedì 21 maggio) così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 127.348 (+3.775 rispetto a ieri), su 112.329 persone: di queste sono risultate positive 3.417 (+6), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.522 (-1), 1.627 sono guarite (+7) e 268 decedute (0). Degli attuali 1.522 positivi, 118 pazienti (-11) sono ricoverati – di cui 11 in tera