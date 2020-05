Agrigento, due uomini vittime di frodi: prelevati soldi dalle loro carte di credito

Altri due agrigentini, un quarantenne e un cinquantenne sono rimasti vittime di frodi informatiche. Hanno visto sparire soldi dalle loro carte di credito.

Il quarantenne, in tre momenti diversi, ha subito altrettanti addebiti da 54 euro ciascuno sulla propria carta di credito, per un totale di 162 euro. Denaro speso su siti internet “fasulli”.

Nel secondo caso su una carta di credito sono stati invece fatti quattro addebiti, e ogni volta prelevati 10 euro, per un totale di 40.

I due hanno presentato denuncia ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Denunce che saranno trasmesse alla polizia postale per le indagini.