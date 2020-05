Stoccaggio rifiuti Agrigento, Picarella: “Inconcepibile vicino ad attività”

“Mentre imprenditori e commercianti provano a lasciarsi dietro il lockdown e si rimboccano le maniche per ripartire c’è chi allestisce centri di stoccaggio di rifiuti nei pressi delle loro attività”. Ad affermarlo in una nota, è stato Francesco Picarella, presidente di Confcommercio Agrigento

“Ci troviamo all’incrocio tra via degli Imperatori e via Magellano – continua -. Non una zona qualunque. E’ la strada che dal Villaggio Mosè conduce alle spiagge. Qui ci sono B&B, strutture ricettive, ristoranti e negozi.

Il Municipio, probabilmente in preparazione alla stagione estiva, sta allestendo un nuovo centro di stoccaggio rifiuti. Inconcepibile per chi ha investito e crede nello sviluppo turistico di questa terra.

Inconcepibile che l’assessore all’Ecologia Nello Hamel permetta tutto questo”.

“Eppure la questione è annosa e tante volte in passato abbiamo discusso di questo tema. Tante volte ci siamo confrontati con l’amministrazione pubblica e troppe volte abbiamo spiegato le nostre ragioni”.

“Lo ribadiamo ancora una volta, a ridosso dell’abitato e delle attività commerciali non è possibile tollerare questo degrado. Ci dispiace constatare che ad oggi ed a distanza di quattro anni, il sistema di raccolta differenziata continua ad essere fallimentare a dispetto dei costi altissimi. Quella che altrove sarebbe potuta essere un’opportunità, qui è diventato un problema”.

“Chiediamo all’amministrazione comunale – conclude Picarella -, di provvedere con urgenza alla rimozione di quanto già approntato e che si riveda una volta e per tutte il servizio anche e soprattutto in vista della stagiona estiva”.