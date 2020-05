On. Savarino: “Firmato il decreto che consente l’estensione delle concessioni demaniali fino al 31 Dicembre 2033”

“Firmato il decreto che consente l’estensione delle concessioni demaniali fino al 31 Dicembre 2033” a darne notizia l’on. Giusi Savarino, che prosegue:

“L’Assessore ha recepito le direttive della Commissione che Presiedo, la IV, in particolar modo la semplificazione burocratica mediante autocertificazione. Adesso tocca ai titolari delle concessioni demaniali richiedere l’estensione, che non è automatica, devono presentare apposita domanda.

Inoltre oggi in Presidenza si è tenuta una riunione programmatica, per la modalità di riapertura degli stabilimenti. Abbiamo sentito i rappresentanti della categoria per trovare insieme le soluzioni più idonee. Possono subito riaprire le attività di ristorazione e bar effettuate presso gli stabilimenti balneari, seguendo il protocollo di sicurezza che, grazie al lavoro del Presidente Musumeci, non è quello inattuabile previsto dall’ Inail. Per tutte le altre attività degli stabilimenti balneari, c’è bisogno di qualche altro giorno di pazienza per definire i lavori, attendere la balneabilità e trovare le formule migliori per garantire una ripresa sicura.”

On. Giusi Savarino

Presidente IV Commissione legislativa ARS