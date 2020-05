Coronavirus, otto nuovi positivi e sempre più guariti

Otto nuovi positivi in Sicilia, nelle ultime 24 ore, dove ci sono sempre più guariti e meno ricoveri. E pochissimi positivi su centinaia di tamponi. Nella gran parte dei casi si tratta di asintomatici. Sono 1523 le persone attualmente malate in Sicilia distribuite così: 11 in terapia intensiva, 118 ricoverati con sintomi, 1394 in isolamento domiciliare. I morti totali sono 268, i guariti 1620.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 123.573 (+1.533 rispetto a ieri), su 110.205 persone: di queste sono risultate positive 3.411 (+8), 1.620 sono guarite (+9) e 268 decedute (0).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 43 (0 ricoverati, 97 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 50 (6, 109, 11); Catania, 628 (37, 338, 97); Enna, 67 (6, 325, 29); Messina, 291 (35, 215, 56); Palermo, 364 (36, 172, 34); Ragusa, 30 (2, 60, 7); Siracusa, 33 (7, 187, 28); Trapani, 17 (0, 117, 5).