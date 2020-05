A causa delle dimensioni della carreggiata tali da non consentire la sosta dei veicoli in entrambi i lati e l’incolumità dei pedoni, con Ordinanza n. 54/2020 sono stati istituiti il divieto di sosta nel tratto compreso tra via Ciarrocco e via Oliveti, lato sinistro e di transito a veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate.